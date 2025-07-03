Fenerbahçe hazırlık maçında Al Ittihad ile karşılaşacak

Yeni sezona hazırlık kapsamında Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al Ittihad ve Fenerbahçe karşılaşacak.

Suudi ekibinin yaptığı duyuruya göre iki takım, Braga'nın stadyumu olan Estadio Municipal de Braga'da 23 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.