Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor'u farklı mağlup etti
Fenerbahçe lige verilen arada yaptığı özel maçta İstanbulspor'u 3-0'lık skorla devirdi. Son bölümde adeta coşan sarı-lacivertli ekibin golleri Mehmet Ekici, Soldado ve Frey'den geldi.
Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ile karşılaştı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci Mehmet Ekici, 71'inci dakikada Roberto Soldado ve 82'nci dakikada Michael Frey kaydetti.
Yöneticiler maçı izledi
Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan'ın da takip etti.
(AA)
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