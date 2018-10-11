Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor'u farklı mağlup etti

Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ile karşılaştı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci Mehmet Ekici, 71'inci dakikada Roberto Soldado ve 82'nci dakikada Michael Frey kaydetti.

Yöneticiler maçı izledi

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan'ın da takip etti.

(AA)