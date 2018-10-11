Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor'u farklı mağlup etti

Fenerbahçe lige verilen arada yaptığı özel maçta İstanbulspor'u 3-0'lık skorla devirdi. Son bölümde adeta coşan sarı-lacivertli ekibin golleri Mehmet Ekici, Soldado ve Frey'den geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ile karşılaştı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci Mehmet Ekici, 71'inci dakikada Roberto Soldado ve 82'nci dakikada Michael Frey kaydetti.

Yöneticiler maçı izledi

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı  Ercan'ın da takip etti.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA