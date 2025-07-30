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Spor

Fenerbahçe hazırlık maçında Lazio'yu tek golle geçti

Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İtalyan ekibi Lazio'yu İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 22:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe hazırlık maçında Lazio'yu tek golle geçti
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Feyenoord karşılaşması öncesi son hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin tek golünü 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin KAP'a bildirdiği Slovak stoper Milan Skriniar'da, karşılaşmayı tribünde takip edenler arasındaydı.

İstanbul'daki ilk sınavında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Portekiz'deki maçlarda ise Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla geçti. Hazırlık sürecinin son maçında ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, 6 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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