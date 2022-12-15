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Spor

Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor

Katar 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ligin ikinci bölümüne hazırlanıyor.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Sahada koşu ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman; pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Tedavi süreçleri devam eden futbolcular bireysel programları dahilinde çalışmalar yaparken, Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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