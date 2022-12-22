İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,68
  • EURO
    19,8026
  • ALTIN
    1076.38
  • BIST100
    5447.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Spor

Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.