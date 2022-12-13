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Spor

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

IHA13 Aralık 2022 Salı 15:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Mor, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tedavi süreçleri devam eden oyuncular günü bireysel ve özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında son olarak Serie A temsilcisi Salernitana'yı 3-0 mağluğ etmişti.

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