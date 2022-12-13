Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Mor, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tedavi süreçleri devam eden oyuncular günü bireysel ve özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında son olarak Serie A temsilcisi Salernitana'yı 3-0 mağluğ etmişti.