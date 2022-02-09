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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, AS Cannes Dragons'u 3-2 ile geçti

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'u 3-2 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı.

9 Şubat 2022 Çarşamba 01:00 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 01:00
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5'inci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'u 3-2 yendi.

Sarı-lacivertliler, gruptaki 2'nci galibiyetini alırken, Fransız takımı 5'inci maçında da mağlup oldu.

SALON: Palais des Victoires

HAKEMLER: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

AS CANNES DRAGONS: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, Annicette

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hidalgo, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Mousavi, Metin Toy (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, İzzet Ünver, Kaan Gürbüz, Taha Erden,

SETLER: 19-25, 25-19, 25-19, 13-25, 9-15

SÜRE: 119 dakika (27, 28, 28, 22, 14)

  • Fenerbahçe HDI Sigorta
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • AS Cannes Dragons

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