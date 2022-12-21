Fenerbahçe HDI Sigorta bir üst turda

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında, Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Salon : Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Oğuzhan Tarakçı, Perreira, Ahmet Tümer, Marouflakarani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Peric, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Taha Sabah, Kadir Bircan, Gunter, Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, (Metin Durmuş, Enaboifo, Umut Özdemir, Muhammet Delibaş, Uğur Kılınç, Sercan Abanoz, Cansın Hacıbekiroğlu)
Setler: 25-23, 25-22, 24-26, 25-18
Süre: 116 dakika (28, 29, 32, 27)