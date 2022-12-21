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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta bir üst turda

AXA Sigorta Efeler Kupa Voley turnuvasında, çeyrek finalde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi yenen Fenerbahçe HDI Sigorta bir üst tura yükseldi.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe HDI Sigorta bir üst turda
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında, Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Salon : Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Oğuzhan Tarakçı, Perreira, Ahmet Tümer, Marouflakarani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Peric, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Taha Sabah, Kadir Bircan, Gunter, Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, (Metin Durmuş, Enaboifo, Umut Özdemir, Muhammet Delibaş, Uğur Kılınç, Sercan Abanoz, Cansın Hacıbekiroğlu)

Setler: 25-23, 25-22, 24-26, 25-18

Süre: 116 dakika (28, 29, 32, 27)

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