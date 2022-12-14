Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti

Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibine 3-1 yenilerek, kupaya veda etti.
Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı da 3-1 kaybetmişti.
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Marco van Zanten (Hollanda), Predrag Balandzic (Sırbistan)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Arda Bostan (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Peric, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, İbrahim Kurt)
BLUENERGY DAİKO VOLLEY: Alonso, Romano, Hidalgo, Canesehi, Brizard, Santos (Scanferla, Recine, Gironi, Cester, De Weijer)
SETLER: 25-22, 23-25, 24-26, 19-25
SÜRE: 108 dakika (27, 27, 30, 24)