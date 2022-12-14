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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti

Fenerbahçe HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti
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Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibine 3-1 yenilerek, kupaya veda etti.

Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı da 3-1 kaybetmişti.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Marco van Zanten (Hollanda), Predrag Balandzic (Sırbistan)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Arda Bostan (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Peric, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, İbrahim Kurt)

BLUENERGY DAİKO VOLLEY: Alonso, Romano, Hidalgo, Canesehi, Brizard, Santos (Scanferla, Recine, Gironi, Cester, De Weijer)

SETLER: 25-22, 23-25, 24-26, 19-25

SÜRE: 108 dakika (27, 27, 30, 24)

  • fenerbahçe hdı sigorta
  • Bluenergy Daiko Volley
  • CEV Kupası

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