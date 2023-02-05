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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda rahat kazandı

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

AA5 Şubat 2023 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda rahat kazandı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 18. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

SPOR TOTO: Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Vucicevic (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Dautefendic, Kuklinski)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouf Lakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)

SETLER: 23-25, 27-29, 25-20, 21-25

SÜRE: 123 dakika (26, 41, 25, 31)

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