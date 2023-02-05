Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda rahat kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 18. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
SPOR TOTO: Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Vucicevic (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Dautefendic, Kuklinski)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouf Lakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)
SETLER: 23-25, 27-29, 25-20, 21-25
SÜRE: 123 dakika (26, 41, 25, 31)