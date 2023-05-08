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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, Efeler Ligi'ni 3. tamamladı

AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncülük maçında Arkas Spor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride durumu 2-0 yaptı ve sezonu üçüncü tamamladı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 00:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe HDI Sigorta, Efeler Ligi'ni 3. tamamladı
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AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncülük maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 2-0 öne geçerek sezonu üçüncü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac)

Setler: 19-25, 25-27, 27-29

Süre: 83 dakika (23, 28, 32)

  • Arkas Spor
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  • Fenerbahçe HDI Sigorta

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