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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, Hatay'da zorlanmadı

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.

AA25 Kasım 2022 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe HDI Sigorta, Hatay'da zorlanmadı
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: Hatay Merkez

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Miskevich, Fatih Eren Uğur, Bucko, Cafer Kirkit, Furkan Aydın, Berkan Bozan ( İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Yiğit Yıldız)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Yacine, Marouflakrani, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Peric ( İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)

SETLER: 25-19, 16-25, 24-26, 19-25

SÜRE: 112 dakika (26, 25, 38, 23)

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