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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu'nu 3-1 mağlup etti

Voleybolda Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu'nu 3-1 mağlup etti
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Özkan Melike Erol

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz (Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Kadir Bircan, Esat Dalgıç)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Marouflakrani, Ferreira, Louati, Hasan Sıkar, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Peric, Meljanac)

Setler: 26-24, 14-25, 25-23, 25-20

Süre: 115 dakika (29, 23, 33, 30)

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