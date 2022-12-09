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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'a konuk oluyor

Efeler Ligi 12.hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bnakkart'a konuk olacak.

AA9 Aralık 2022 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'a konuk oluyor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 12. haftasında Ziraat Bankkart, başkentte yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

TVF Başkent Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi hakemler İsmail Yıldırım ile Ayşin Koşar yönetecek.

Kırmızı-beyazlı başkent ekibinin tecrübeli kaptanı Arslan Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada karşılaşmaya ilişkin "Haftanın maçı..." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe için çok önemli bir maç. İlk 4'e girmeleri için kazanmaları gerekiyor." diyen Ekşi, "Bizim için de liderliği koruma adına çıkacağımız bir karşılaşma olacak. Ziraat Bankkart taraftarlarını salona bekliyoruz. İnşallah maç sonunda gülen taraf biz oluruz ve yolumuza emin adımlarla devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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