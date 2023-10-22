Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon her kulvarda yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, saat 19.00'da Hatayspor'u sahasında ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, lig tarihinin en iyi başlangıcını tekrarladı. 2009- 10 sezonunda Daum yönetiminde rekoru elde eden Fenerbahçe, bugün taraftarı önünde kazanarak başarısını pekiştirmek istiyor. Daum'dan önceki rekor da 7'de 7 ile yine Kanarya'ya aitti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Kanarya, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

16 MAÇTIR KAZANIYOR

Sarı lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de de 8 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 16 maçlık galibiyet serisi elde etti. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor da bu sezon ligde yenilgi güzü görmedi. 8 maçta 14 puan aldı ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

BATSHUAYİ VE KENT OCAK'TA YOLCU

Sarı lacivertlilerde Ryan Kent ve Michy Batshuayi, yedek kulübesinde oturdukları için durumdan memnun değil. F.Bahçe Yönetimi, iki oyuncusuna da ocak ayında takımdan ayrılmaları için kolaylık sağlayacak. İngiliz basını; Nottingham Forest'ın, Belçikalı forvet Michy'i istediğini ve transferin 10 milyon euroya tamamlanacağını yazdı. 26'lık İngiliz sol kanat Kent ise sosyal medya hesabındaki F.Bahçe paylaşımlarını kaldırarak ayrılığın sinyallerini verdi. Dailyrecord, Kent için "Sosyal medya hamlesiyle Fenerbahçe'ye karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

ARALIK'TA DÖNÜYOR

Sarı lacivertliler'de Lincoln Henrique'nin menajeri Frederico Pena, oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi: "Lincoln, fiziksel egzersizlere başladı. Şu an yükleme yapılıyor. Aralık ortasında Fenerbahçe'de takım çalışmalarına başlayacak."

F.BAHÇE-HATAY

F.BAHÇE-HATAY

SAAT: 19.00

STAT: Ülker

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Volkan Bayarslan