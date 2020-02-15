Fenerbahçe hem maçı hem Gustavo'yu kaybetti

15 Şubat 2020 Cumartesi22:22 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 22:22

Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek

EMRE DE SAKATLANDI

Fenerbahçe’ye bir kötü haber de Emre Belözoğlu’ndan geldi. Ankaragücü maçında oyuna ikinci yarının hemen başında dahil olan tecrübeli futbolcu, 67. dakikada sakatlanarak yerini Ferdi’ye bıraktı.

Emre Belözoğlu’nun derbide oynayıp oynamayacağı hafta için yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.