AKŞAM

Julen Lopetegui’nin ilk hafta Granada maçında kadroya almadığı golcüyü F.Bahçe’nin kiralık istediği bildirildi. Sevilla’nın 15 milyon euro bedelle satın aldığı golcüye Seri A ve Bundesliga’dan bazı teklifler olduğu da iddia edildi. 27 yaşındaki Dabbur geçen yıl Salzburg’ta toplam 48 maçta 37 gol atarken, 16 da asist yaptı.