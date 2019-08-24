Fenerbahçe için Dabbur iddiası
İspanyol basını Fenerbahçe’nin, Sevilla’dan İsrailli golcü Munas Dabbur’u almaya çalıştığını duyurdu.
AKŞAM
Julen Lopetegui’nin ilk hafta Granada maçında kadroya almadığı golcüyü F.Bahçe’nin kiralık istediği bildirildi. Sevilla’nın 15 milyon euro bedelle satın aldığı golcüye Seri A ve Bundesliga’dan bazı teklifler olduğu da iddia edildi. 27 yaşındaki Dabbur geçen yıl Salzburg’ta toplam 48 maçta 37 gol atarken, 16 da asist yaptı.
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