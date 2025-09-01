İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe için geldi! Marco Asensio, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

1 Eylül 2025 Pazartesi 08:56
Fenerbahçe için geldi! Marco Asensio, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transferde anlaşma sağladığı İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında hücuma takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp daha öncesinde her konuda anlaşma sağladığı Marco Asensio'nun kulübü Paris Saint-Germain ile de bonservisi konusunda anlaşma sağladı.

29 yaşındaki futbolcu gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. İspanyol futbolcuyu Fenerbahçeli yöneticiler karşılarken, pasaport işlemlerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Asensio'yu karşılamak için alana gelen sarı-lacivertli taraftarlar da yıldız oyuncuya tezahüratlarda bulundu.

Asensio, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

