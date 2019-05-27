26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,058
  • 6,7846
  • 250.467
  • 86.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği iddia edilen Edin Dzeko: Sadece tatil için buradayım

İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, DHA’nın sorularını yanıtladı. Türkcan, 'Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"DZEKO KEŞKE FENERBAHÇE'YE GELSE"

Menajer Mirsad Türkcan, Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye geldiğini dile getirirken, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse. Eşi de Türkiye'yi çok seviyor. Tatil için Türkiye'ye geldi ve Bodrum'a gidecek. Kısa bir zamanı vardı ve beraber vakit geçirme fırsatı bulduk" diye konuştu. 

"DZEKO, FENERBAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYOR"

Dzeko'nun bir çok takımdan teklif aldığını vurgulayan Türkcan, "Dünya devleri onu istiyor ve Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ona sürekli Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi anlatıyorum. Roma'da takım arkadaşı Cengiz Ünder ile de Fenerbahçe ve Türk futbolunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu da biliyor. Sözleşmeli bir oyuncu olduğu için transfer şartları zor" açıklamasında bulundu. 

EDIN DZEKO: "TATİL İÇİN BURADAYIM"

Öte yandan İstanbul'un boğazında kısa bir tur yapan ve dostlarıyla yemekte bir araya gelen Dzeko, Dalaman'a uçmak üzere İstanbul Havalimanı'na döndü. Alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan golcü futbolcu; "Sadece tatil için buradayım" açıklamasında bulundu. Dzeko, eşi ile birlikte 1 Hazıran'a kadar Türkiye'de tatil yapacak.

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Elinizi çabuk tutun... Rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı

Elinizi çabuk tutun... Rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı

Toplanması yasaktı, 240 bin lira ceza kesildi

Toplanması yasaktı, 240 bin lira ceza kesildi

Yeni askerlik sistemi personel için avantajlı olacak

Yeni askerlik sistemi personel için avantajlı olacak

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ yanıtladı: PKK Karadeniz'i neden hedef seçti?

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ yanıtladı: PKK Karadeniz'i neden hedef seçti?

Rüyasında define gördü, bahçesini kazdırdı, sonuç bakın ne çıktı!

Rüyasında define gördü, bahçesini kazdırdı, sonuç bakın ne çıktı!

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

Talep artıyor: Kilosu 5 ile 10 bin lira arasında değişiyor

Talep artıyor: Kilosu 5 ile 10 bin lira arasında değişiyor
 

POPÜLER HABERLER

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Dünya hakkında az bilinen çarpıcı gerçekler

Dünya hakkında az bilinen çarpıcı gerçekler

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA