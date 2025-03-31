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Spor

Fenerbahçe için kritik hafta! Üst üste 2 derbi

Fenerbahçe sezonun en kritik haftalarından birini yaşayacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk edecek sarı lacivertliler ardından Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

IHA31 Mart 2025 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe için kritik hafta! Üst üste 2 derbi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu derbinin ardından hafta sonu ligde Trabzonspor mücadelesine çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin, Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etmesi ve Galatasaray'ın da Beşiktaş'a kaybetmesi sonucu puan farkı 6'ya indi. Ligde bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, şampiyonluk şansını sürdürürken, yarışta olduğu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE DERBİDE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sarı-kırmızılılar ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 2 Nisan Salı günü Kadıköy'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, hem kupada yoluna devam etmek hem de ezeli rakibine karşı bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor.

Derbinin sonucu psikolojik anlamda da etki edecek. Kanarya, sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde bu sezon oynanan 3 maçta da Galatasaray'a üstünlük sağlayamadan sezonu tamamlayacak. Fenerbahçe'nin, ezeli rakibini elemesi halinde ise Galatasaray, 5 gün içinde oynadığı Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yaşamış olacak.

DERBİ SONRASI KRİTİK VİRAJ

Jose Mourinho'nun öğrencileri, derbinin ardından 6 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu kritik mücadelenin bir başka önemi de Galatasaray'ın haftayı BAY geçecek olması. Sarı-lacivertliler, bu zorlu karşılaşmadan 3 puan aldığı takdirde ligde son 8 haftaya 3 puan farkla girilecek.

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