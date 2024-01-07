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Spor

Fenerbahçe için Martial iddiası

İngiliz basını Fenerbahçe'nin Manchetser United forması giyen Martial için Premier Lig ekibine teklifte bulunduğunu yazdı.

7 Ocak 2024 Pazar 12:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe için Martial iddiası
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İngiltere'den Anthony Martial iddiası geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Fenerbahçe'nin Martial için Manchester United'a 8 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini iddia etti.

Haberde; "Teklif, Erik Ten Hag'ın Martial ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerde bulunulduğunu açıklamasından bir gün sonra geldi. Son karar ilerleyen günlerde verilecek" denildi.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.

BU SEZON NE YAPTI?

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

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