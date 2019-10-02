'Mesut Özil Ocak'ta Fenerbahçe'de'

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Fenerbahçe için Mesut Özil iddiası

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri yankılanıyor. Konuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarları büyük bir heyecana sevk etti.

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Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi.
 
Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve çocukluğunda taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacak. Emery, onu transfer dönemine kadar ya oynatır ya da yedek soyundurur." ifadelerini kullandı.
 
Topçular'daki sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan ancak bitmek bilmeyen sakatlıkları ve kötü performansı nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki 10 numaranın haftalık 350 bin sterlinlik maaşı da en çok tartışılan konuların başında geliyor. Ada basını, Arsenal yönetiminin menajer Unai Emery'nin planlarında yer almayan yıldız ismi gönderebilmek için maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazmıştı.

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

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