Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası
Sarı-Lacivertliler ile ilgili bir stoper iddiası daha ortaya atıldı.
Son dönemdeki performansıyla Bosna Hersek Milli Takımı’na kadar yükselen Adnan Kovacevic’in Fenerbahçe’ye önerildiği öğrenildi.
1.89 m. boyunda olan ve iki ayağını da kullanan 26 yaşındaki stoperin takibe alındığı öğrenildi. Polonya’da Kielce forması giyen Kovacevic, sezon sonunda boşa çıkacak.
(Fanatik)
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