Spor

Fenerbahçe için yola çıktı! Matteo Guendouzi, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler için yola çıkan Fransız orta sahanın, kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

8 Ocak 2026 Perşembe 12:22
Fenerbahçe için yola çıktı! Matteo Guendouzi, İstanbul'a geliyor
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi için resmi açıklama yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe için bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. Fransız isim, 13:30-14:00 sularında İstanbul'da olacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

KARİYERİ

Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.

PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Popüler Haberler
