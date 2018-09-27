Fenerbahçe, İhsan Topaloğlu ile yollarını ayrıldığını duyurdu
Fenerbahçe, Fenerbahçe TV Genel Müdürü İhsan Topaloğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüze bağlı Fenerbahçe Televizyonu'nda 14 yıl boyunca hizmet etmiş olan Fenerbahçe TV Genel Müdürümüz Sayın İhsan Topaloğlu ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kulüp televizyonumuzun kurulmasından gelişmesine, her platformda yayın yapan tek kulüp kanalı olmasına büyük katkıları olan Sayın İhsan Topaloğlu’na özverili çalışmaları ve vermiş olduğu emekleri için teşekkürlerimizi iletiyor, gelecek kariyerlerinde kendisine başarılar diliyoruz.
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