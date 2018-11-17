Fenerbahçe ikinci yarıda faydalanmak istediği Ozan Tufan'ı affediyor

Fenerbahçe’de 2015-16 sezonunda transfer olduğundan beri sürekli olarak gündemde olan Ozan Tufan konusunda yeni bir sayfa açılıyor. Sezon başında kadro dışı kalan ve yaklaşık 3.5 aydır Dereağzı’nda çalışan Ozan, yeni bir şansı yakalamak üzere.

Daha önce Aykut Kocaman döneminde de kadro dışı kalıp affedilen Ozan, yeni bir şansa daha yelken açmış durumda. Ancak bu yeni şans aynı zamanda Ozan’ın Fenerbahçe’deki son şansı anlamına gelecek.

Fransız direktör Comolli’nin affedilmesi konusunda bastırdığı Ozan Tufan’dan özellikle sezonun ikinci yarısında faydalanılması düşünülüyor.

Comolli’nin kafasında yer alan planlar ise şöyle öne çıkıyor:

- Bonservis beklentisi: Henüz 23 yaşında olan Ozan Tufan’ın Avrupa’da piyasa yapabilme potansiyeli dikkat çekiyor. Olumlu performans göstermesi halinde Ozan’ın yurt dışına satışının kolay olacağı düşünülüyor.

- Ekonomik nedenler: Ozan Tufan’ın yeniden takıma kazandırılmasında ekonomik nedenler de öne çıkıyor. Devre arasında transfer yapmak istemeyen ve para harcamayı düşünmeyen Fenerbahçe’de Ozan’ın kadroda alternatif yaratıp, yeni bir transfer gibi olması bekleniyor.

- FFP kuralları: FFP kuralları gereği bir oyuncu satışına ihtiyaç duyan Fenerbahçe, Ozan’ın satılma imkanı halinde bu konuda rahatlamak istiyor.

- Potansiyeli: Ozan Tufan’ın geçmişini bilen ve U21’de takip eden Damien Comolli, Bursaspor ve milli takım dönemlerinde yeteneğiyle parlayan genç orta sahanın başarılı olabileceğini düşünüyor.

Volkan Demirel’den destek

Ozan Tufan ile Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri’nde aynı yerde çalışma imkanı buluyor. Ozan’ın A takıma dönmesini en çok isteyen isimlerden olan Volkan, genç takım arkadaşına sürekli destek oluyor. 23 yaşındaki futbolcu, Volkan Demirel’in telkinleriyle yeniden formasına dönmeyi amaçlıyor.