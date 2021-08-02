Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi'i Valencia kapıyor

Fenerbahçe 'den rekor bir bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, istenen performansı sergileyemeyince adı transfer haberlerinde sıklıkla yer almaya başladı. Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un girişimlerinin olmadığını belirttiği Kosovalı oyuncuya talip çıktı.
Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre La Liga'nın güçlü ekiplerinden Valencia, VVedat Muriqi transfer etmek istiyor. İspanya futbolunu ekonomik açıdan sarsan pandemi nedeniyle Valencia'nın Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna kiralık olarak teklif yapacağı belirtildi.
Hazırlık maçlarında etkili olan golcü oyuncu hakkında Lazio'nun yeni teknik direktörü Mauricio Sarri'nin kararını vermesi bekleniyor. Daha sonra İspanyol takımı harekete geçecek.
Sadece 2 gol atabildi
Lazio'da 34 resmi maçta 2 gol atabilen Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de 36 resmi maçta oynamış ve 17 gol - 6 asist yapmıştı.