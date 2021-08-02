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Spor

Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi'i Valencia kapıyor

Lazio forması giyen Vedat Muriqi için İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın devreye girdiği öğrenildi. Valencia Vedat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:20 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:20
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Fenerbahçe 'den rekor bir bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, istenen performansı sergileyemeyince adı transfer haberlerinde sıklıkla yer almaya başladı. Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un girişimlerinin olmadığını belirttiği Kosovalı oyuncuya talip çıktı.

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre La Liga'nın güçlü ekiplerinden Valencia, VVedat Muriqi transfer etmek istiyor. İspanya futbolunu ekonomik açıdan sarsan pandemi nedeniyle Valencia'nın Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna kiralık olarak teklif yapacağı belirtildi.

Hazırlık maçlarında etkili olan golcü oyuncu hakkında Lazio'nun yeni teknik direktörü Mauricio Sarri'nin kararını vermesi bekleniyor. Daha sonra İspanyol takımı harekete geçecek.

Sadece 2 gol atabildi

Lazio'da 34 resmi maçta 2 gol atabilen Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de 36 resmi maçta oynamış ve 17 gol - 6 asist yapmıştı.

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