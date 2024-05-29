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Spor

Fenerbahçe ile anılıyor! İşte Antonio Conte'nin yeni adresi

Adı Fenerbahçe ile anılan İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin yeni adresi belli oldu. Başarılı çalıştırıcının ülkesinin takımı Napoli ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anılıyor! İşte Antonio Conte'nin yeni adresi
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Son olarak Tottenham'ı çalıştıran ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Antonio Conte, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Conte'nin yeni adresi Napoli oluyor.

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre Napoli, Antonio Conte ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Habere göre Napoli, Conte ile yıllığı 8 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalayacak. Antonio Conte'nin Napoli'ye 3 yıllık maliyetinin, personel ve bonuslar dahil brüt 60 milyon euroyu bulacağı kaydedildi.

Öte yandan haberde Antonio Conte'nin göreve gelir gelmez 3 sorunla yüzleşeceği aktarıldı. Conte'nin derhal çözmek zorunda olduğu problemlerin, takımdan ayrılmaları gündemde olan Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen olduğu vurgulandı.

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