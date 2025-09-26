İSTANBUL 23°C / 17°C
Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! Dusan Vlahovic dünya devine gidiyor

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic'in yeni adresini duyurdular. İspanyol basının haberine göre yıldız golcü için Bayern Münih devreye girdi.

26 Eylül 2025 Cuma 18:44
Fenerbahçe ile anılıyordu! Dusan Vlahovic dünya devine gidiyor
ABONE OL

Bayern Münih, yüksek performansını hala sürdüren ancak yaşından ötürü akıllarda soru işareti yaratan Harry Kane'in yerine geçecek ismi belirledi.

Fichajes'in haberine göre; Bavyera ekibi, yönetim ve taraftarlarla arası kötü olan Juventuslu yıldız Dusan Vlahovic'i gözüne kestirdi.

BEDAVAYA GELEBİLİR

Çizme devi ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Sırp süper star, gelecek sezonda Bayern Münih'e bonservissiz şekilde transfer olabilecek.

Öte yandan 25 yaşındaki santrforun yeterli süre bulamamasından ötürü performans düşüklüğü yaşadığı belirtilse de Bayern Münih yönetiminin ona güvendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Dusan Vlahovic'in ismi geçtiğimiz yaz transfer döneminde sıkça Fenerbahçe ile anılmış ancak yıldız futbolcu Juventus'tan ayrılmak istememişti.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda siyah-beyazlı takım ile tüm kulvarlarda 5 maça çıkan ve yalnızca 198 dakika sahada kalabilen 1.90'lık forvet, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

