Fenerbahçe'nin yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için temaslarda bulunduğu Heung-min Son için Suudi Arabistan'dan dev bir hamle geldi.

TalkSPORT'un özel haberine göre, Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız, kulübüyle geleceğini sezon öncesi kampta masaya yatıracak. Ancak yaz aylarında Londra ekibinden ayrılma ihtimali artık daha güçlü.

Tottenham, kısa süre önce 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak kontratını uzattı. Ancak kulüp başkanı Daniel Levy'nin bu hamleyi, oyuncunun bonservis değerini korumak amacıyla yaptığı ifade edildi. Yani ayrılık ihtimali halen masada.

Suudi Arabistan kulüpleri Son'un durumunu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz iki yaz transfer döneminde Güney Koreli yıldıza resmi teklifler götüren Al Ahli, Al Nassr ve Al Qadsiah, bu yaz da iştah kabarttı.

TalkSPORT'a göre üç kulüp de Son için 40 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Özellikle Al Ahli, Asya şampiyonluğu sonrası kadrosunu bir süper yıldızla taçlandırmak istiyor.

Suudi yetkililer, Son'un gelişiyle birlikte Güney Kore'den alınacak büyük bir yayın hakları anlaşmasını da gündemlerine aldı. Oyuncuya önerilen maaş ise yıllık 30 milyon euro civarında.

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK ENGEL

Fenerbahçe'nin uzun süredir kanat hattı için dünyaca ünlü bir yıldız arayışında olduğu bilinirken, Son transferi adına bu yarış oldukça çetin geçecek. Sarı-lacivertliler için bu transferde en büyük engel, Suudi Arabistan kulüplerinin mali gücü olacak.