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Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! İlkay Gündoğan için açıklama geldi

Barcelona'nın Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'ın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Dün akşam oynanan Valencia maçında kadroda olmaması iddiaların artmasına neden oldu. Barcelona'nın Alman çalıştırıcısı Hansi Flick, İlkay Gündoğan'ın Katalan takımındaki geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar...

18 Ağustos 2024 Pazar 14:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anılıyordu! İlkay Gündoğan için açıklama geldi
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Barcelona, La Liga'da sezonun ilk haftasında Valencia'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen İlkay Gündoğan'ın Katalan takımının kadrosuna yer almaması "ayrılık" iddialarına neden oldu.

Mundo Deportivo'da çıkan habere göre; Barcelona nakit para kazanmak için büyük bir futbolcu satışı yapmak istiyor ve bu konudaki adaylardan birisi de İlkay.

Ancak haber detayında, tecrübeli oyuncunun kadroda olmamasının sebebinin geçtiğimiz pazartesi günü Monaco ile oynanan maçta sakatlanması olduğu belirtildi.

Karşılaşmada kafasına aldığı darbeyle kaşı açılan ve maça devam edemeyen İlkay Gündoğan'ın, hafif baş dönmesi yaşadığı ve Valencia deplasmanına bu nedenle gitmediği kaydedildi.

ALMAN ÇALIŞTIRICI TRANSFER İÇİN KONUŞTU

Bu arada Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soru üzerine İlkay'ın geleceği hakkında konuştu.

Alman teknik adam, tecrübeli oyuncunun Barcelona'da kalacağını hissettiğini vurgulayarak "Pazartesi günü bir sakatlık yaşadı. Nasıl hissettiği hakkında onunla konuştum. Nasıl bir oyuncu ve insan olduğunu takdir ediyorum. Aramızda kalan bir konuşmanın ardından burada kalacağını hissediyorum" diye konuştu.

Öte yandan İlkay Gündoğan, Valencia maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sezon açılışımızda önemli bir zafer! İyi iş çıkardınız! Haydi takım." ifadelerini kullandı. İspanyol basınında, İlkay'ın bu paylaşımı takıma bağlılığı açısından önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

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