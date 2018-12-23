Fenerbahçe ile Antalyaspor, 45. kez karşı karşıya gelecek
Antalyaspor'un evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç iki takım arasındaki 45. karşılaşma olacak.
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 24 Aralık Pazartesi günü 45. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.
Antalya'daki maçlar
Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.
Farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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