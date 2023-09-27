Fenerbahçe ile RAMS Baþakþehir, Trendyol Süper Lig'de yarýn oynayacaklarý maçla birlikte ligde 31. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarý-lacivertlilerin 16-11 galibiyet üstünlüðü bulunuyor.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçýnda Fenerbahçe ile Baþakþehir, yarýn saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karþý karþýya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarý-lacivertliler, 5 maçta 5 galibiyet elde ederek 15 puan topladý. Turuncu-lacivertliler ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 maðlubiyetle 3 puanla 17. sýrada bulunuyor. Sezona galibiyet serisiyle baþlayan Fenerbahçe, Baþakþehir'i de maðlup ederek yoluna kayýpsýz devam etmek istiyor.

31. RANDEVU



Fenerbahçe ile Baþakþehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karþý karþýya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarý-lacivertliler 16 kez sahadan galip ayrýlýrken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandý. 3 karþýlaþma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Baþakþehir de 33 kez gol sevinci yaþadý.

Ýki takým arasýnda geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandý. Haziran ayýnda Türkiye Kupasý finali de iki ekip arasýnda oynanýrken, kupayý sarý-lacivertliler 2-0'lýk sonuçla kazandý.

12 MAÇLIK GALÝBÝYET SERÝSÝ



Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadýðý 12 maçta da sahadan galibiyetle ayrýldý. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çýkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de 5 kez mücadele eden Ýsmail Kartal'ýn öðrencileri bu süreçte oynadýðý tüm müsabakalarda rakiplerine üstünlük saðlayarak 12 maçlýk galibiyet serisi elde etti.

SÜPER LÝG'E 5'TE 5 YAPARAK BAÞLADI



Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadýðý 5 karþýlaþmadan da galip ayrýldý. Sarý-lacivertliler, ligin ilk haftasýnda Gaziantep FK'yý maðlup ederken, Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü de deplasmanda yendi. Sahasýnda Antalyaspor'a üstünlük saðlayan Kanarya, son olarak konuk olduðu Alanyaspor'u maðlup etti. Ligde ilk 5 maçýný kazanan Fenerbahçe, 14 yýl sonra ligin baþýnda böyle bir seriye imza attý.

EDÝN DZEKO ÖN PLANDA



Sarý-lacivertlilerin ligde attýðý 9 golün, 4'ü Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'dan geldi. Sezon baþýnda takýma katýlan Dzeko, Süper Lig'de çýktýðý 5 maçta 4 gol, 2 asistle ön plana çýktý. Sarý-lacivertlilerde Sebastian Szysmanski ve Ýrfan Can Kahveci 2'þer golle katký saðlarken, Bright Osayi Samuel de 1 gol kaydetti.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK



Fenerbahçe ile Baþakþehir arasýnda oynanacak müsabakayý hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardýmcýlýklarýný Serkan Ok ve Furkan Ürün yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoðlu olacak.