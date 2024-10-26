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Spor

Fenerbahçe ile Bodrum FK ilk kez karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe ile Bodrum FK tarihlerinde ilk kez Süper Lig'in 10. haftasında yarın karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile Bodrum FK ilk kez karşı karşıya gelecek
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de yarın takımdaki yerini alamayacak.

SOL BEKTE GÖZLER KOSTİC'TE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynanacak müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez yarın karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

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