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Spor

Fenerbahçe ile Galatasaray Lucas Perri için karşı karşıya geldi! İki kulübün teklifi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray bu sefer transferde karşı karşıya geldi. Gelecek sezon Dominik Livakovic ile Fernando Muslera'nın takımlarından ayrılma ihtimaline karşı ezeli rakipler düğmeye bastı. Brezilya basınında çıkan habere göre Fenerbahçe ile Galatasaray Lyon forması giyen Lucas Perri teklifte bulundu. İşte iki takımın yaptığı tekliflerin detayları...

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 11:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile Galatasaray Lucas Perri için karşı karşıya geldi! İki kulübün teklifi belli oldu
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Fenerbahçe için çarpıcı bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi. Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Lyon forması giyen Lucas Perri ile ilgileniyor.

MOURINHO İLE ÇALIŞMAYA SICAK

Galatasaray'ın da gündemine gelen Perri'nin sarı-kırmızılılar ile görüşmeleri ilerlettiği ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve Jose Mourinho ile konuşmasının ardından geleceği için yeniden düşünmeye başladığı belirtildi. Lucas Perri'nin Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin Lyon'a sunduğu teklifin, Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk teklifine (5+1 milyon euro) benzer bir teklif olduğu kaydedildi.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin Perri'ye ise üç yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği vurgulandı.

ÜÇ KATI MAAŞ

Fenerbahçe'nin Perri'ye ise Galatasaray'da kazanacağı maaşın üç katını teklif ettiği öne sürüldü.

ÖNCELİK HALİNE GELDİ

Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic'in İngiltere'de oynamak istediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu nedenle gelecek sezon için bir kaleci transferini öncelik haline getirdiği iddia edildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Lucas Perri'nin Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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