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Spor

Fenerbahçe ile Hull City'nin oynayacağı dostluk maçının saati değişti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Hull City ile karşılaşacağı dostluk maçının saati değişti.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 19:29 - Güncelleme:
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Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City arasında yapılacak dostluk maçının saati değişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.

Karşılaşmanın biletlerinin satışına "passo.com.tr" adresinden devam ettiği kaydedildi.

Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.

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