Fenerbahçe ile Konyaspor arasında 39. randevu

AA 06 Kasım 2020 Cuma 09:50 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 09:50

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

- KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI



Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı.



Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.



İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

- FARKLI SKORLAR



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.



