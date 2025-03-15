Fenerbahçe ile Samsunspor, 64. kez karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Samsunspor ile ligde 64. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 61 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 15 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 50 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor. Ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen ve UEFA Avrupa Ligi'nde elenerek yeniden lige dönüş yapan Kanarya, Karadeniz ekibine karşı galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

LİGDE 64. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 63 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor. 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 110 golüne, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri yer alıyor. Karadeniz ekibinin ise Fenerbahçe karşısında 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0'lık galibiyetleri bulunuyor.

EVİNDE SON 9 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde 12 müsabaka oynadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maçlarda 11 galibiyet elde ederken, 1 maçta da mağlubiyet yaşadı. Sahasındaki mücadelelerde rakip filelere 31 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü. Kanarya, evindeki son 9 maçta ise hanesine 3'er puan yazdırdı. Samsunspor karşısında galibiyet alındığı takdirde 2011-2012 sezonunda yaşadığı evinde en uzun galibiyet serisini tekrarlayacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon hücumdaki verimliliğin yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Kanarya oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, üst üste 2 kez olmak üzere son 4 haftanın 3'ünde kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, bu sezon toplam 11 maçta kalesinde gol görmedi.

KOSTİC VE MERT HAKAN KART SINIRINDA

Samsunspor maçı öncesinde Filip Kostic ile Mert Hakan Yandaş, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki isim sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek. Bu iki futbolcunun yanı sıra sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.