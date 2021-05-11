İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,296
  • EURO
    10,1169
  • ALTIN
    489.318
  • BIST100
    1444.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ile Sivasspor'dan Filistin'e destek: Özgür Filistin tişörtleri ile sahaya çıktılar
Spor

Fenerbahçe ile Sivasspor'dan Filistin'e destek: Özgür Filistin tişörtleri ile sahaya çıktılar

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 20:35 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 20:35
ABONE OL

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve "Free Palestine" yazıları yer aldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seramoniye de bu tişörtlerle çıktı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.