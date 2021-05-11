Fenerbahçe ile Sivasspor'dan Filistin'e destek: Özgür Filistin tişörtleri ile sahaya çıktılar

DHA 11 Mayıs 2021 Salı 20:35 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 20:35

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve "Free Palestine" yazıları yer aldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seramoniye de bu tişörtlerle çıktı.