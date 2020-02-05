Fenerbahçe ilk maçta işi bitirdi

05.02.2020 16:44 - Güncelleme: 05.02.2020 16:44

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMK Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 52. dakikalarda Mevlüt Erdinç, 57. dakikada İbrahim Sürgülü kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'de Deniz Türüç, 34. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 11 Şubat Salı 20.30'da Kadıköy'de oynanacak.

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Trabzonspor ile BŞB Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, ilk maçı 5-0 kazanarak yarı final yolunda büyük bir adım attı.

ERSUN YANAL'DAN 11'DE ROTASYON

Fenerbahçe kalede Harun Tekin, savunmanın sağında Isla, solunda Deniz Türüç, stoperde Adil Rami ve Jailson, orta sahada Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Miha Zajc, sağ açıkta Ferdi, sol açıkta Garry Rodrigues ve ileride Mevlüt Erdinç ile başladı.

Kırklarelispor ise kalede İbrahim Demir, savunmada Serkan, Davut, Müslüm ve İbrahim Sürgülü, orta sahada Yüksel, Enis, Hacı Ömer, Emre ve Caner, ileride Mert Sinan 11'iyle çıktı.

MÜCADELE RÜZGAR VE YAĞIŞ ALTINDA BAŞLADI

Sert bir rüzgar ve yoğun yağış altında başlayan mücadelede Fenerbahçe, kısa paslarla oyuna hakim olarak başladı. Rüzgarın estiği yönün aksine hücum eden Fenerbahçe, bu nedenle özellikle son vuruşlarda büyük bir sorun yaşadı. Kırklarelispor ise savunmada kalabalık kalıp alanı iyi kapatarak Fenerbahçe'ye pozisyon vermemeye çalıştı.

KIRKLARELİSPOR ATTI, OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

Maçın ilk tehlikeli atağı 7. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Deniz Türüç'ün şutunu kaleci İbrahim Demir yatarak çeldi. Kırklarelispor ise 10. dakikada Enis Çeliksu ile bir gol buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dakikalar geçtikçe Fenerbahçe, hakimiyetini artırdı ve Kırklarelispor'u yarı alanına hapsetti. Zaman zaman ceza sahası çevresinden şutlar çeken Fenerbahçe, Kırklarelispor kalecisi İbrahim Demir'i aşamadı.

DENİZ TÜRÜÇ, PENALTIYI KAÇIRDI

Fenerbahçe, 33. dakikada penaltı kazandı. Enis Çeliksu'nun ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Deniz Türüç'ün vuruşu üstten auta gitti.

Kırklarelispor, ilk yarıdaki ikinci etkili atağını 36. dakikada yaptı ancak Yüksel'in ortasında Enis'in kafa vuruşu kale dibinden auta gitti.

MEVLÜT ERDİNÇ, GOL PERDESİNİ AÇTI

İlk yarının bitimine 2 dakika kala Fenerbahçe, üstünlük sayısını buldu.

43. dakikada Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İbrahim Demir topu çeldi. Dönen topa Garry Rodrigues dokundu. Sonrasında arkadan gelen daha müsait durumdaki Mevlüt Erdinç kale önünde gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Hakem Atilla Karaoğlan, ofsayt için VAR'dan görüş bekledi ve golde ofsayt olmadığı uyarısı gelince santrayı gösterdi.

İlk yarıyı Fenerbahçe, Mevlüt'ün bu golüyle 1-0 önde kapattı.

EV SAHİBİ, 2. YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

İkinci yarı rüzgarın estiği kaleye akın eden Fenerbahçe, yine de Kırklarelispor'un ataklarına engel olamadı. 46'da CAner Koca'nın şutu yandan auta gitti. 47'de ise savunma arkasına sarkan Enis, ofsayttan kurtulamadı.

Fenerbahçe, bu ilk ataklar sonrası kontrolü tekrar aldı. Kırklarelispor'un kondisyonunun düşmesi ve oyun disiplininden kopması sonrası Fenerbahçe, çok daha tehlikeli pozisyonlar üretmeye başladı.

MEVLÜT ERDİNÇ, FARKI 2'YE ÇIKARDI

Konuk ekip Fenerbahçe'nin baskısı, 52. dakikada sonuç verdi.

Deniz Türüç, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Mevlüt Erdinç, dengesi bozulmak üzereyken sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı İbrahim Demir'in solundan ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Kırklarelispor'un oyundan düşmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin her atağı pozisyona dönüşmeye başladı. Farkı azaltmak için yoğun pres yapan ve çok adamla giden Kırklarelispor, savunmasında büyük açıklar verdi.

FENERBAHÇE, 5 DAKİKA SONRA FİŞİ ÇEKTİ

Bu riskli oyunu iyi değerlendiren Fenerbahçe, 57'de farkı üçe çıkardı.

Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Mauricio Isla'nın son çizgiye inmeden yerden içeri gönderdiği pasa hereketlenen Garry Rodrigues gelişine vuruşunu yaptı. İbrahim Demir'in çeldiği meşin yuvarlak kale önündeki İbrahim Sürgülü'ye çarparak ağlarla buluştu.

3-0 sonrası Fenerbahçe'de Garry Rodrigues oyundan çıktı, yerine Nabil Dirar dahil oldu. Aynı dakikada Jailson kenara gelirken, lisansı çıkarılan yeni transfer Simon Falette oyuna girdi.

Fenerbahçe, maçın kalan bölümünde risksiz bir oyun oynamaya başladı ve tempoyu düşürdü. 88'de Deniz Türüç'ün attığı şut, Tolgay Arslan'ın eline çarpıp ağlarla buluşunca bu gol iptal edildi. Kırklarelispor'un ise bir şutu 90. dakikada direkten döndü.

Sarı lacivertliler, zaman zaman tehlikeli ataklar yapsa da skoru artıramadı ve sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.