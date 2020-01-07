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Spor

Fenerbahçe'nin Simon Falette transferini hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor

Savunmaya takviye için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe’de E.Frankfurt’un kamp kadrosuna dahil edilmeyen Simon Falette ön plana çıktı.

07.01.2020  09:35 - Güncelleme: 07.01.2020  09:36

27 yaşındaki başarılı oyuncuyu isteyen Köln’ün bu transferde geri adım atması Kanarya’yı rakipsiz bıraktı. Hafta sonuna kadar bu transferin açıklanması bekleniyor. Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Ganalı futbolcunun E.Frankfurt’la sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Fenerbahçe’nin ayrıca bu futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği de belirtildi. Bu sezon Eintracht Frankfurt’ta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Falette’nin de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği ifade edildi.

(Akşam)

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