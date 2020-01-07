07.01.2020 09:35 - Güncelleme: 07.01.2020 09:36

27 yaşındaki başarılı oyuncuyu isteyen Köln’ün bu transferde geri adım atması Kanarya’yı rakipsiz bıraktı. Hafta sonuna kadar bu transferin açıklanması bekleniyor. Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Ganalı futbolcunun E.Frankfurt’la sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Fenerbahçe’nin ayrıca bu futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği de belirtildi. Bu sezon Eintracht Frankfurt’ta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Falette’nin de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği ifade edildi.

(Akşam)