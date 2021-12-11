İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ilk yenilgisini Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan aldı
Spor

Fenerbahçe ilk yenilgisini Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan aldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u 84-80 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sezon ligde ilk kez yenildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 15:38 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 15:38
ABONE OL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u konuk etti. Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'ndaki maçtan ev sahibi takım 84-80 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport, bu sezon ligde ilk kez yenildi.

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel Koç

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca Karataş

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams 19, İdil Saçalır 3, Bazoukou, Banu Şimşek

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 61-57

  • Bursa Büyükşehir Belediyespor
  • Fenerbahçe
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.