Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 13 resmi maçta kalesinde 13 gol görürken 4 maçta kalesini gole kapadı.