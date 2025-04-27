Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat'ın yanındayız

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının ardından yaşanan olaylar sonrası bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertli kulüp, oyuncusu İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanında olduğunu belirtti.

İşte o açıklama;

"Dün akşam Gaziantepspor ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanındayız.

Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır.

Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız."