Fenerbahçe işi bitirdi! Transfer hayırlı olsun: Dünya yıldızı ile söz kesildi

Ara transferde son günlere yaklaşılırken Fenerbahçe, vitesi yükseltti. Bu sezon şampiyonluğu olmazsa olmaz gören Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi Liverpool forması giyen Thiago için harekete geçti. Yıldız oyuncu için sezon sonuna söz kesildi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER HAREKATI

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ara transferin son günlerinde Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler birkaç takviye daha yapmak istiyor.

THIAGO İÇİN DEVREYE GİRİLDİ

Fenerbahçe, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Thiago için düğmeye bastı. İngiltere basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler İspanyol yıldızın transferinde önemli bir aşama kaydetti. Ada ekibiyle sezon sonu için el sıkışan Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu da ikna etmiş durumda.

RAKAM BELLİ OLDU

Thiago transferinin Fenerbahçe'ye olan maliyeti de belli oldu. Transferin haziran ayında 7-8 milyon euroluk bir bonservis ücretiyle tamamlanacağı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıkan Thiago, bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1867 dakika süre alan 31 yaşındaki İspanyol yıldız, 1 asistle skora etki etti.