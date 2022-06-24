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Spor

Fenerbahçe işi bitirdi! Transferde Volkan Demirel detayı

Geçtiğimiz sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, Emre Mor'u parlatmasıyla dikkat çekmişti. Fenerbahçe, Volkan Demirel'den 'olumlu' bir geri dönüş alınca genç futbolcunun transferi için tüm soru işaretleri silinmiş oldu. Demirel'in Emre Mor için Fenerbahçe yönetimine 'Doğru yönetilirse çok başarılı olur' dediği ifade edildi.

Sabah 24 Haziran 2022 Cuma 10:04 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz aralık ayında Fatih Karagümrük'ün başına geçen Volkan Demirel, burada kaldığı yaklaşık 5 aylık süreçte etkisini en çok Emre Mor üzerinde göstermişti. Genç oyuncunun yeniden çıkışında pay sahibi olan Volkan Demirel'in kapısı, onu transfer etmek isteyen Fenerbahçe tarafından çalındı.

TRANSFERDE VOLKAN DEMİREL DETAYI

Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç, Karagümrük Kulübünün sahibi Süleyman Hurma ile yaptığı son görüşmede 24 yaşındaki sağ kanadın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Koç ile Hurma'nın transfere son noktayı koymak için bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transferinde eski hocası Volkan Demirel'in önemli katkısı olduğu bildirildi. Fikri sorulan Demirel'in, oyuncunun kendisini özellikle savunmada çok geliştirdiği yönünde görüş verdiği, "Doğru yönetilirse çok başarılı olur" dediği ifade edildi.

JORGE JESUS'UN KANAT TERCİHİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Emre Mor transferine onay verdiği kaydedildi. Portekizli hocanın, kanatlarda kolay adam geçen isimlere ihtiyacı olması nedeniyle bu oyuncunun gelişini heyecanla beklediği bildirildi. 24 yaşındaki Emre Mor'un da Fenerbahçe forması giyeceği için heyecanlı olduğu gelen bilgiler arasında.

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