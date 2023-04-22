Fenerbahçe işi bitiriyor! Süper Lig'i sallayacak transfer gerçekleşiyor

Fenerbahçe, Tottenham'ın sözleşme yenilemeyeceğini açıkladığı Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için yeniden girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, Moura'yı Ocak ayında kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti. Ancak İngiliz ekibi, Moura'yı sezon sonunda bedavaya kaybetme pahasına oyuncuyu bırakmayınca transfer gerçekleşmemişti.

Yönetim, yıldız futbolcuya yeni sezonda çubuklu formayı giydirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yetkililerin önümüzdeki günlerde Londra'ya giderek Lucas Moura'nın temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

EN CİDDİ TALİP FENERBAHÇE

30 yaşındaki oyuncuya ülkesi Brezilya'dan birçok talip var. Ancak Sambacı'nın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu, bu nedenle ülkesinden gelen tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi. Avrupa'dan ise en ciddi talip şu anda Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler, başka rakipler çıkmadan işi bitirmek istiyor.

3 BÜYÜK KULÜPTE OYNADI

Sao Paulo altyapısından yetişen yıldız futbolcu, 2013'te 40 milyon Euro'ya PSG'ye imza attı. Lucas Moura, 2018 'den beri ise 28.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Tottenham'da görev yapıyor. 30 yaşındaki oyuncu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde fazla şans bulamadı, 16 maçta 370 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.