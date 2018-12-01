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Fenerbahçe, İspanya'da Barcelona'yı devirdi!

THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona'yı 65-84 mağlup etti.

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THY Euroleague 10. hafta maçında Barcelona Lassa'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, salondan 84-65 galip ayrıldı. Üst üste 6. maçını kazanan Sarı Lacivertliler, Euroleague'de 9. galibiyetini elde etti ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

1. Periyot sonucu: 17-23
2. Periyot sonucu: 36-45
3. Periyot sonucu: 47-64
4. Periyot sonucu: 65-84

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