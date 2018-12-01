Fenerbahçe, İspanya'da Barcelona'yı devirdi!
THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona'yı 65-84 mağlup etti.
THY Euroleague 10. hafta maçında Barcelona Lassa'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, salondan 84-65 galip ayrıldı. Üst üste 6. maçını kazanan Sarı Lacivertliler, Euroleague'de 9. galibiyetini elde etti ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu.
1. Periyot sonucu: 17-23
2. Periyot sonucu: 36-45
3. Periyot sonucu: 47-64
4. Periyot sonucu: 65-84
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.