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Spor

Fenerbahçe istemişti! Coman'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız Kingsley Coman'ın yeni adresi Ligue 1 olmak üzere. Paris Saint-Germain, tecrübeli oyuncusu kadrosuna katmaya yakın. Bayern Münih ile PSG bu transfer için görüşmelerini hızlandırdı.

6 Ağustos 2024 Salı 20:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe istemişti! Coman'ın yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız Kingsley Coman'ın yeni adresi Ligue 1 olmak üzere. Paris Saint-Germain, tecrübeli oyuncusu kadrosuna katmaya yakın.

Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılacak olan Kingsley Coman'ı Transfer etmek istedi. Yıldız oyuncu, Türkiye'ye gelmek istemediği için teklifi reddetti.

Alman devinden kesin olarak ayrılacak oyuncu, gelecek sezon Ligue 1'de boy gösterecek.

PSG İLE BAYERN MÜNİH ANLAŞMAK ÜZERE

Sky Sport'un haberine göre Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, Kingsley Coman'ın transferi konusunda anlaşmaya yaklaştı.

Bayern Münih'te 9 sezon top koşturan Fransız yıldız, 294 maçta 63 gol, 66 asist yaptı. Coman, 8'i lig, 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 20 kupa kazandı.

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