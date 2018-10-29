Fenerbahçe Jardim'i gündemine aldı
Dün aksam Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Jardim sesleri...
Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilirken, sarı-lacivertli takım için ilk aday da belli oldu.
"Fenerbahçe'de ilk aday Leonardo Jardim"
CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programında canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, "Cocu'nun gidişi sonrası Fenerbahçe'de ilk aday Leonardo Jardim." dedi.
Monaco'yu 3. yapmıştı
Venezuela doğumlu olan 44 yaşındaki Portekizli teknik direktör, son olarak Fransa Ligue 1'in önemli takımlarından Monaco'yu çalıştırmıştı. Leonardo Jardim, 2014-15 sezonunda Monaco'yu, Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon'un ardından 3. yapmıştı.
Tayfun Korkut
Teknik adamlık kariyerine Hannover 96'da başlayan Tayfun Korkut, ardından sırasıyla Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'de görev yapan Tayfun Korkut, Stuttgart'ın başında yakaladığı çıkışla büyük bir sükse yakalamıştı. Adı sezon başında da Fenerbahçe ile anılan Korkut'un ilk isim olarak akıllara geleceği kulislerde konuşuluyor.
Erol Bulut
Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak antrenörlük hayatına giriş yapan Erol Bulut, ilk teknik adamlık deneyimini Yeni Malatyaspor'un başına geçerek yaşadı. Düşecek denilen takımı üst sıralara taşıyan Bulut başarısı ile beğenileri toplamıştı. Özellikle büyük maçlarda oynattığı futbolla dikkat çeken eski Fenerbahçeli Bulut, Ali Koç'un genç ve başarıya aç hoca tanımına uyan isimlerden.
Christoph Daum
2003-2006 yılları arasında Sarı Lacivertli takımda görev alan Daum, çalıştığı ilk dönemlerde büyük izler bırakmıştı. Fenerbahçe dönemlerinde oynattığı hücum futboluyla taraftarın sevgilisi olan Daum, derbi öncesi takımı kurtaracak ve zafer kazandıracak isimlerden birisi olarak düşünülüyor.
Kemal Özdeş
4 büyüklere nazire yapan ve 4'te 4 yaparak takımını liderlik koltuğuna oturtan Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya oynattığı futbolla herkesin beğenisini toplamıştı. Kısıtlı imkanlarla Kaımpaşa'yı iddialı bir Süper Lig takımı haline getiren, yaptırdığı transferlerle sezona damga vuran Özdeş, boşta olupta gelebilecek en iyi yerli hocalardan.
Zeljko Buvac
Fenerbahçe, Cocu'yu göreve getirmeden önce Dortmund ve Liverpool ile çok önemli işlere imza atan Jürgen Klopp'un tam 17 yıl boyunca yardımcılığını üstlenen Zeljko Buvac ile ilgileniyordu. Buvac yerine Cocu'yu tercih eden yönetim, bu sefer tam tersi bir durum yapıp, Cocu yerine Buvac'ı getirir mi bekleyip göreceğiz.
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