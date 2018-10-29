Fenerbahçe Jardim'i gündemine aldı

Kemal Özdeş

4 büyüklere nazire yapan ve 4'te 4 yaparak takımını liderlik koltuğuna oturtan Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya oynattığı futbolla herkesin beğenisini toplamıştı. Kısıtlı imkanlarla Kaımpaşa'yı iddialı bir Süper Lig takımı haline getiren, yaptırdığı transferlerle sezona damga vuran Özdeş, boşta olupta gelebilecek en iyi yerli hocalardan.

Zeljko Buvac

Fenerbahçe, Cocu'yu göreve getirmeden önce Dortmund ve Liverpool ile çok önemli işlere imza atan Jürgen Klopp'un tam 17 yıl boyunca yardımcılığını üstlenen Zeljko Buvac ile ilgileniyordu. Buvac yerine Cocu'yu tercih eden yönetim, bu sefer tam tersi bir durum yapıp, Cocu yerine Buvac'ı getirir mi bekleyip göreceğiz.